Annela Laaneots: pöörame kaardi pahupidi

Viis aastat tagasi kirjutasin esimest korda Euroopa kultuuripealinna teemal Lõuna-Eesti Postimehes. Sõnum oli siis üks: on aeg hakata atra seadma ja mõtlema, milliste sündmustega tulla «Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024» programmi. Teekond programmi Lõuna-Eesti elamustega täitmiseks sai alguse 2020. aastal. Nii mõnelegi tundus toona, et aega ju ometi on. Aga aigu ole-õi! Paljud ei jõudnud ideid esitada.

Hea uudis on, et arvasime juba paari aasta eest eelnevate Euroopa kultuuripealinnade kogemusele tuginedes, et vahetult tiitliaasta eel võib soov kultuuripealinna sündmustesse panustada taas esile kerkida. Sestap jätsimegi varuks viimase õlekõrre – väikeprojektide taotlusvooru. See on nüüd käes ja rohkem võimalusi oma sündmusega Euroopa kultuuripealinna programmi jõuda enam ei tule.