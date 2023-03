Katri Mandel: sõda muutis olukorda Põlvamaa tööturul

Tööandjad on pidanud kohanema sellega, et mullu Eestisse jõudnud põgenike oskused, motivatsioon ning mured on kardinaalselt teistsugused kui mõni aasta varem siin ajutiselt töötanud ukrainlastel. Teisalt on hea meel, et eriti juba töötavad sõjapõgenikud on motiveeritud eesti keelt õppima ja mõnegagi, kes alla aasta Eestis viibinud, saab kõnelda eesti keeles.