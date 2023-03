Valitsus reserveeris Ukraina sõjapõgenikega seotud kulude katteks 25,4 miljonit eurot

Suuremate kuludena on reserveeritud summast ette nähtud kultuuriministeeriumile Ukraina sõjapõgenike eesti keele õppeks A1-tasemel 4 500 000 eurot, siseministeeriumile piiri valvamise tugevdamiseks 3 723 000 eurot ja migratsiooni järelevalveks 1 419 000 eurot, sotsiaalministeeriumile sõjapõgenikega seotud sotsiaalteenusteks 5 578 000 eurot ning Ukraina sõjapõgenikega seotud tervishoiuteenusteks 1 800 000 eurot.

25,4 miljoni euro osas vähendatakse valitsuse reservi mahtu. See summa lisandub tänavuses riigieelarves juba planeeritud summadele. 2023. aasta riigieelarve ettevalmistamisel planeeriti vahendid Ukraina sõjapõgenike kulude katmiseks terviksummana valitsuse reservi sihtotstarbeta vahenditesse. Tänaseks on valitsemisalad täpsustanud 2023. aasta kulusid, tuginedes Ukraina sõjapõgenike prognoosile. Seetõttu on Ukraina sõjapõgenikega seotud 2023. aasta kulud võimalik täpsemate tegevustena planeerida ümber valitsuse reservi sihtotstarbelistesse vahenditesse.