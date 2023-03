Sulesepad on oodatud Euroopa saunamaratonist kroonikat kirjutama

Kroonika kirjutamise konkursile on võimalik saata vahvaid mälestusi Euroopa Saunamaratonist läbi aegade. Lisada võib ka põnevaid ja huvitavaid fotosid. Kes soovib, et nende lood säiliksid Eesti Rahva Muuseumis ka järeltulevatele põlvedele, neil tuleb mälestuslugudele lisaks saata ka vastavasisuline nõusolek, mis on leitav Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee

„Euroopa Saunamaratoni on korraldatud juba 12 aastat ja selle aja jooksul on nii mõndagi juhtunud. Kuna see aasta on Eestis kuulutatud sauna-aastaks, siis olekski paslik koguda mälestusi ja lugusid, mis hiljem jäävad Eesti Rahva Muuseumi vahendusel ka järeltulevatele põlvedele lugemiseks,“ ütles Euroopa Saunamaratoni peakorraldaja, Otepää Vallavalitsuse spordinõunik Ago Arro.