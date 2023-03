«Tallinna ja Pihkva vahelise bussiühenduse taastamine on suunatud eelkõige reisijatele, kes külastavad oma sugulasi naaberriigis,» teatas ettevõtte esindaja Pihkva uudisteagentuurile.

«Hoolimata sellest, et Venemaa kodanikel on keelatud siseneda Eestisse mis tahes riigi poolt väljastatud Schengeni viisaga turismi- või ärilistel eesmärkidel, on endiselt võimalik siseneda Schengeni alal elavate pereliikmete külastamiseks,» lisati firma väljastatud teates.