Džässilegend tuleb Võrru

Berlinit peetakse üheks parimaks soolomängijaks basskitarrimaailmas. Samuti on ta hinnatud ansamblimuusik. 40-aastase muusikukarjääri jooksul on ta musitseerinud teiste seas selliste suurkujudega, nagu John McLaughlin, Issac Hayes, Billy Cobham, Yes, Allan Holdsworth ja Mike Stern.