Oliver Loode: võru keel võiks saada põliskeele staatuse

Mis teid seda küsitlust korraldama ajendas?

Valimiseelne aeg on hea hetk küsida poliitikutelt seisukohti, sest siis on nad suhtlemisele avatud ja ka kohustatud seisukohti võtma. Võtsin ise sel ajal Postimehes sõna teemal, et kas Eestis võiks inimesel olla võimalik rahvastikuregistris määratleda oma emakeelena keel, mida ta ise peab emakeeleks. Näiteks paljudele võrokestele on emakeel võru, mitte eesti keel.