Märtsis laekub vanemahüvitis 28 kalendripäeva eest

Kuna veebruaris on 28 päeva, laekub märtsis inimeste kontodele harjumuspärasest väiksem summa.

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümniku sõnutsi võib väiksem hüvitis tulla nii mõnelegi perele ootamatult. «1. aprillil 2022 jõustus vanemahüvitiste reform ja nüüd on möödunud veebruar ehk aasta kõige lühem kuu uue süsteemi järgi. See tähendab, et tavapärase 30 või 31 päeva asemel saavad pered vanemahüvitist märtsis 28 kalendripäeva eest.»