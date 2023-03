Valka omavalitsus saab riigilt toetust

«See on kohalikele omavalitsustele hea uudis. Saame nüüd võtta laenu, et osta koolibuss, mida piirkond väga vajab. Muidugi ei lahenda toetus meie probleeme täielikult. Seim peab toetuse küll alles heaks kiitma, aga see peaks olema vaid formaalne otsus, kuna põhimõttelisele kokkuleppele on juba jõutud,» lausus Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis.