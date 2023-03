Antsla noorte taies võitis ostumeka töötajate südame

«Kollaažidelt on näha, et lapsed on saanud ühiselt metsast mõelda ja lustida. Ilu kõrval on sisse toodud ka sügavamad sõnumid ja ühiskonna valupunktid, nagu näiteks metsade kadumine ja mets kui meie loo jutustaja,» ütles Eestimaa looduse fondi (ELF) metsaekspert Liis Kuresoo.