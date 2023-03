Kuplandi silt pandi pihta

Paraku pole märki mitme nädala jooksul leida õnnestunud ja nii on Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuhi Lisanna Elmi sõnutsi selle kadumise uurimine jõudnud otsaga politseisse.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et süüteo toimepanija ei ole veel tuvastatud. Töö selle nimel aga jätkub. Samal ajal loodab võrgustik jätkuvalt tähelepanelike kodanike abile. Inimene, kellel on märgi kadumise kohta infot, mida ta on valmis ka võrgustikuga jagama, lubatakse kuulutada suisa Kuplandi kangelaseks.