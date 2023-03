President Lennart Meri määras 1999. aasta märtsivalimiste järel peaministrikandidaadiks Mart Laari, kelle juhitud Isamaaliit oli valimistel teinud kolmanda tulemuse. Kas järgnevatel nädalatel võite olla samasuguse valiku ees?

Raske on ennustada, jäänud on loetud päevad. Kui vaadata ainuüksi erinevaid küsitlusi, siis praktiliselt kõik variandid on võimalikud. Aga kindlasti kõige tähtsam kriteerium, mis saab olla, on see, et kellele see ettepanek tehakse, olgu esimene või kolmas, suudab valitsuse moodustada. See on kõige olulisem.