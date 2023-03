Riigikogu valimiste eelhääletamisel osales 47,3 protsenti valijatest

E-hääletamine ja eelhääletamine jaoskondades lõppes laupäeva õhtul kell 20. Kuue päevaga on oma hääle andnud 456 860 hääletajat.

Laupäeva kella 20 seisuga on elektrooniliselt antud 313 514 häält, jaoskondades 143 346 häält.

Kõige aktiivsemalt on valimas käinud Hiiu maakonna valijad, neist on juba hääletanud 57,7 protsenti. Tallinna valijatest on oma hääle andnud 54,3 ja Tartu valijatest 57,5 protsenti.