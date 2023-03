Pühapäeva hommikul valimiskastide juures käinud võrulased märkisid mitmel puhul ära, et tänavune valimiskampaania paistis silma pealetükkivuse, räiguse ja reklaami rohkuse poolest, kuid kas see kõik ka inimeste valimiseelistust muutis, on pigem kahtlane.