Lähipäevade ilm püsib talvine

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on lumehooge. Kohati esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 5-11, kohati kuni 14 kraadi, saartel 2-8 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on lumehooge, rannikualadel võib olla pinnatuisku. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, Lääne-Eesti saartel ja rannikul valdavalt läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja -3 kraadi vahele.

Ööl vastu teisipäeva tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab kerget lund. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 m/s. Külma on 6-12, paiguti 15 kraadi.

Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab kerget lund. Õhtul läheneb saartele tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhtul pöördub tuul Lääne-Eestis kagusse ja itta ning tugevneb 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja -4 kraadi vahele.

Kolmapäeva öösel pilvkate tiheneb. Tihe lumesadu ühes tuisuga levib üle Eesti. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-10, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb ning pöördub saartel lõunasse ja edelasse. Külma on 2-8, Ida-Eestis öö hakul kuni 11 kraadi. Kolmapäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Ajuti sajab lund ja mitmel pool tuiskab. Tuul pöördub idast ja kagust järk-järgult lõunasse ja edelasse 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Õhtul pöördub tuul saartel põhja ja loodesse. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.