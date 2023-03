Riigikokku valitud Ester Karuse: tegin oma ära

«Loomulikult rõõmus tunne on. Viimased poolteist tundi oli ikka pingeline,» sõnas Karuse Lõuna-Eesti Postimehele kella 23.30 paiku. Karuse ja Savisaar kogusid üsna võrdselt sedeliga antud hääli, ent kui arvesse läksid ka e-hääled, oli neid Karusel rohkem ning ringkonnamandaat kuulub sellega kokkuvõttes talle.

Kui laekumata olid veel välismaal antud hääled, oli Karuse kontos 1675 häält ehk kümme tükki enam kui neli aastat tagasi. «Selles suhtes võinuks olla rohkem, aga ma arvasin kohe, et EKRE teeb tugeva tulemuse ja minu tulemust mõjutas ka Keskerakonna üldine reiting,» rääkis Karuse. «Ma tegin oma ära ja selles mõtte oli see hea tulemus.» Ta lisas, et ühe mandaadi saamise oli Keskerakond Kagu-Eesti ringkonnas ka eesmärgiks seadnud.