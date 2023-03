Igor Taro murdis kolmandal katsel üle riigikogu läve

«Tunne on töine. See ei ole selline võit, et said karika kätte ja võid koju puhkama minna,» sõnas Taro südaööl Lõuna-Eesti Postimehele. «Homsest algavad koalitsiooniheitlused, seis on meil väga soodne. See on väljakutse, et teha ära, mis on vaja teha.»