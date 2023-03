President valimistulemustest: valija on kõnelenud

«Vabadel valimistel valisid kodanikud endale uue parlamendi. Aitäh kõigile, kes rekordhulga e- või paberhäältega muutsid selle võimalikuks. See näitab, kui paljud meist tahavad Eesti tulevikku mõjutada,» ütles Karis. «Samuti suur tänu neile sadadele inimestele, kes valimiste korraldamise eest hoolt kandsid.»

Karise sõnul on Riigikogu uue koosseisu jõujooned nüüd selged. «Kutsun erakondi, kes praegu teadaolevalt jõudsid parlamenti, alustama kiiresti omavahelisi kõnelusi tugeva valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. Siis saan valimistulemuste välja kuulutamise järel teha ettepaneku valitsuse moodustamiseks selle erakonna esimehele, kes ülesande ka lahendada suudab,» rääkis riigipea.

«Minu soov on, et aeg ei läheks tühja. Praegune olukord ei soosi pikka ebamäärasuse perioodi, mis jääb lahkuva valitsuse kohvrite pakkimise ja saabuva koalitsiooni käivitumise vahele,» lisas Alar Karis. «Loodan ka, et kõik erakonnad, sõltumata neile antud häälte arvust ning kaasatusest või kõrvale jäetusest uue võimaliku koalitsiooni moodustamisel, hoiavad viisakat ja ratsionaalset joont ega hakka kunstlikult pidurdama valimistulemuste väljakuulutamist. Inimesed ootavad kiiret lahendust või leevendust mitmetele majanduslikele, sotsiaalsetele või turvalisusega seotud muredele.»

President kohtub lähipäevil kõigi praeguse info järgi parlamenti valitud erakondade esimeestega.