Parlamenti kandideerinud Margus Konnula: ei ole tulemusega üldse rahul

«Ei ole üldse tulemusega rahul. Enda tulemus ei olegi nii oluline, aga neile Rohelistele, kes tõsist kampaaniat tegid, oleks küll võinud rohkem hääli jaguda,» tunnistas Konnula. «Lootsin tegelikult ka endale poole rohkem hääli.»

Kommenteerides lõunaeestlaste esindatust uues riigikogus, ütles ta: «Mõned inimesed küll on, kes võiksid Lõuna-Eesti asju ajada – ma mõtlen nüüd ikka Kagu-Eestit –, aga kahtlen, et neist väga ühist rinnet moodustub. Anti Allasest (sotsiaaldemokraadist Võru linnapea – toim) on küll üsna hea meel.»

Küsimusele, kas ta kandideerib veel kunagi Toompeale, vastas Margus Konnula: «Võin kandideerida küll, kui Rohelistel seda peaks vaja minema ja nad optimistlikult jätkavad. Lihtsalt kandideerimise pärast küll mitte.»

Konnula sai Põlva-, Valga- ja Võrumaal Erakonna Eestimaa Rohelised nimekirjas kandideerinutest kõige rohkem hääli. Eestimaa Rohelised parlamenti ei saanud.