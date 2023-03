Leene Korp: usinatele koolidele kulub liikumisaasta marjaks ära

See aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks. Kas suudame selle jooksul korda saata midagi enamat kui teema-aasta värvilise lipu lisamine spordipäevadele ja rahvaspordiüritustele, mis toimuksid ka muidu? Eestis on juba praegu koole, kelle pingutused liikumisvõimaluste loomisel ja heaolu parandamisel on tähelepanu väärt. Liikumisaastal võiksidki need seni niššides toimunud tegevused üldisemaks normiks muutuda.