Lõuna-Eestis käis põhiheitlus kahe rivaali vahel

Lõuna-Eesti ringkond oli Eestis ainuke, kus valimiste üheks favoriidiks peetud EKRE suutiski koguda kõige rohkem hääli – 11 758. Selle hulgaga võttis erakond siit kaks ringkonnamandaati ning nimekirja kaks liidrit – Rain Epler ja Ants Frosch – said pääsme parlamenti. Mõlemad mehed on riigikogus debütandid.

«On olnud intensiivne periood, terve aasta. Kõik meie kandidaadid ja taustal tööd teinud on olnud väga head,» lausus Rain Epler Lõuna-Eesti Postimehele valimisööl kommentaariks ning lisas: «Spordipoisina ütlen, et finiš pole veel ületatud, aga meie tiim on teinud paremat tööd kui Reformierakond.»