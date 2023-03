Äsjane juubilar esineb Retrobestil

Anders on muusikamaastikul tegutsenud üle 40 aasta. Lääne-Saksamaal sündinud Anders alustas oma karjääri saksa šlaagreid esitades, kuid edu see ei toonud. Laiema tuntuse sai ta ansambliga Modern Talking, mille asutas 1983. aastal koos Dieter Bohleniga. Kokku on artist müünud nii bändiga kui ka sooloartistina üle 125 miljoni plaadi.