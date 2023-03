Räpinasse rajatakse seikluspark

Kõik see läheb maksma 71 685 eurot, millest toetus on 20 000 eurot. Ehitustöid teostab Falador OÜ, omanikujärelevalve teenust Pärn Projekt OÜ. Lepingujärgseks ehitustööde lõppkuupäevaks on tänavu 30. juuni.