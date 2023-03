Tehvandil selgusid Eesti parimad noored suusakrossis

Võisteldi kaheksas vanuseklassis. Kokku osales Eesti klubidest ligi 350 sportlast. Enim võistlejaid oli MN11 ja M16 vanuseklassis. Vanuseklassides MN11 kuni MN14 oli distantsi pikkus 1,2 kilomeetrit, vanemad sõitsid aga 1,8-kilomeetrise ringi.

«Nagu arvata oli, tõi suusakross rajale eelmiste etappidega võrreldes rohkem noori. Kross on alati ettearvamatu – põnevad takistused ja kukkumised muutsid nii mõneski vanuseklassis võitja prognoosimise keeruliseks,» nentis Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

«Pealtvaatajatel oli huvitav jälgida ja nad said raja suhtelise väiksuse ja kompaktsuse tõttu võistlusest hea ülevaate. Suusakross kui potentsiaalikas tulevikuala jääb kindlasti noortesarja etapiks ka järgmisel aastal ja raja ääres oli kuulda arvamusi, et miks mitte teha järgmisel hooajal rohkem kui üks krossietapp.»

Ave Nurk kiitis krossi korraldamise enda peale võtnud Karupesa Teami eesotsas Tanel Ojastega ja MTÜ Suusahullude eestvedajat Jaak Teppanit. «Suusakross on korraldajatele kindlasti oluliselt suuremat ettevalmistusprotsessi nõudev etapp kui tavadistantsid. On suur heameel tõdeda, et on klubisid, kes valmis selle raske töö enda peale võtma,» lisas Nurk.

Nüüd on jäänud Hawaii Expressi noortesarjas sel hooajal veel üks etapp, mis leiab aset 18. märtsil Tallinna lauluväljakul, kus noored saavad võistelda mõni päev hiljem toimuva Tallinna MK-etapi sprindirajal.

4. ETAPI PARIMAD

N11

1. Kendra Varikov (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

2. Loreen Shisell Ränkel (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

3. Matilda Nuuma (spordiklubi Serviti)

M11

1. Märten Mätas (Kagu Biathlon)

2. Mairon Niilus (Kagu Biathlon)

3. Juss Pikkor (Karupesa Team)

N12

1. Annegrete Kumm (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

2. Mirtel Saar (Kuningamäe spordiklubi)

3. Ann-Marii Mets (Kagu Biathlon)

M12

1. Eerik Vahtra (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

2. Arto Kaljumäe (spordiklubi CFC)

3. Marten Virkebau (Alutaguse suusaklubi)

N13

1. Berit Alliksaar (Sakala suusaklubi/Viljandi spordikool)

2. Anette Kivimägi (Alutaguse suusaklubi)

3. Adeele Neitsov (spordiklubi CFC)

M13

1. Andrias Rääst (Alutaguse suusaklubi)

2. Marten Nurgamaa (Alutaguse suusaklubi)

3. Aaron Rehemaa (A.R Pro Ski Team)

N14

1. Anett Liisa Parts (Tamsalu Ao suusaklubi/Tapa VSK)

2. Jane Bergman (Viljandi suusaklubi/Viljandi spordikool)

3. Karoliine Lauri (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

M14

1. Stefan Kivil (Emajõe suusaklubi)

2. Artur Hallik (Tamsalu Ao suusaklubi/Tapa VSK)

3. Henri Kersna (Tartu suusaklubi)

N16

1. Gerda Kivil (Emajõe suusaklubi)

2. Liv Leivo (spordiklubi CFC)

3. Mirtel Kaljumäe (spordiklubi CFC)

M16

1. Dominik Lopuhhin (Nõmme spordiklubi)

2. Jonathan Juudas (Nõmme spordiklubi)

3. Frederik Marten Välbe (Nõmme spordiklubi)

N18

1. Hedvig Altmäe (KF suusaklubi/Rakvere spordikool)

2. Pillerin Vilipuu (Tartu suusaklubi)

3. Getrin Raudsepp (RR suusaklubi)

M18

1. Toni Andree Saarepuu (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

2. Lars Piirmann (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

3. Ralf Kivil (Emajõe suusaklubi)

N20

1. Andra Aavik (ES Põhjakotkas)

2. Anette Peltser (Sakala suusaklubi)

3. Kätlin Kukk (Emajõe suusaklubi)

M20

1. Mehis Udam (RR suusaklubi)

2. Karl Ramses Tiislär (Nõmme spordiklubi)

3. Karl Rasmus Tiislär (Nõmme spordiklubi)

N23

1. Karoli Villako (spordiklubi Serviti)

2. Aiki Jalakas (Ambla spordiklubi)

3. Eva-Maria Saar (KF suusaklubi/Rakvere spordikool)

M23

1. Hugo Johannes Nurk (Emajõe suusaklubi)

2. Aleksander Tamm (Emajõe suusaklubi)

3. Robin Möll (Ülenurme gümnaasiumi spordiklubi)