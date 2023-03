Valga vallas on ametis uus keskkonnaspetsialist

Ta on lõpetanud Maaülikooli, kus ta omandas magistrikraadi rakendusbioloogia erialal.

Vallavalitsuse uus tiimiliige sõnas, et talle on oluline lüüa ninanipsu levinud arvamusele, et ametnikud on aeglased ning ei aita inimesi. Tema peamine eesmärk on leida lahendus kõikidele probleemidele ning teha tööd efektiivselt.