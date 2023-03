Aadressil Tähe tn 31a asuv maja ehitati 1980. aastate lõpus. See on viiekorruseline paneelkorterelamu ehitusaluse pinnaga 466 ruutmeetrit. Hoone on üle 30 aasta seisnud tühjana ja kasutuseta, mistõttu on see räämas, lagunenud ja muutunud täiesti kasutus- ja elamiskõlbmatuks.