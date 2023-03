Korterelamu katlaruumis süttisid küttepuud, elanikud evakueeriti majast

Põleng oli Vee tänaval kolmekorruselise korterelamu keldris olevas katlaruumis.

Lõuna päästekeskuse kõneisik Marek Kiik ütles, et kui muidu ladustatakse seal küttepuid eraldi ruumis, siis seekord oli pandud puud kuivama nii katla peale kui ka seina ja katla vahele, ning need olid süttinud.

Mispärast täpselt küttepuud seal süttisid, ei ole praegu veel teada. Küll aga on kõneisiku sõnul selge, et küttekollete lähedusse, nende peale ja vastu ei tohi midagi kuivama panna ega hoida. «Sellest võib ikkagi tulekahju alguse saada,» märkis ta.

«Katlakütja ise oli tubli mees, et pani katlaruumi ukse kohe kinni ja alustas inimeste väljakutsumist majast. Päästjad evakueerisid majast veel neli inimest, sest sinna trepikotta sattus ka suitsu,» lausus Kiik.

Keegi õnneks viga ei saanud. «Praegu on kõik juba korras. Päästjad on veel kohapeal, aga üldiselt on juhtum lahenenud,» ütles ta kella 17.20 paiku.