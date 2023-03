Jaan Rapp: naiste koht on poliitikas

Tõsi, uues riigikogus on asi soolisest võrdõiguslikkusest kaugel: 101 valitud saadiku seas on esialgsetel andmetel 30 naist. Enim ehk 13 on neid reformierakondlaste ridades, aga kuna kokku pääses selle partei esindajaid parlamenti 13, pole see nii tähelepanuväärne kui see, et sotside üheksast saadikust neli on naised.