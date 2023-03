Võrumaa lühiuudised

Kokku on kutsutud MTÜ Obinitsa Külade Selts asutamiskoosolek. See leiab aset 18. märtsi südapäeval Obinitsa külakeskuse spordisaalis. Samas valitakse ka külavanem.

Vallas on toidupoed Saatses, Värskas, Mikitamäel ja Obinitsas, teistele piirkondadele pakuvad teenust rändkauplused. Samas on valla äärealadel elanikke ja poeskäijaid vähe ning kauplustel raske toime tulla, kuid esmatarbekaupade kättesaadavus on sealgi oluline.

Iga lumehelves on eriline ja omamoodi. Näituse avamisel rääkis Silja Grünberg, et lumehelvestele spetsialiseerunud fotograafe on väga vähe ja et lumehelbed on erisugused üle kogu maakera. Näiteks erinevad Jaapani lumehelbed neist, mis sajavad alla siin või Lapimaal. LEPM