Keskkonnaamet: Taevaskojas asuva Saesaare paisu allalaskmine on möödapääsmatu

Põhjaliku eeltöö teinud keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma rõhutas, et tema eesmärk ei ole pakkuda valmislahendusi ning et ettekanne tugineb paisjärve allalaskmist ja selle säilitamist pooldavatele seisukohtadele.

Paisutuse mõjud loodusele on keskkonnaametniku sõnul siiani olnud sageli alahinnatud. Sellega on aga katkestatud vee-elustiku liikumisteed, mis on enesega kaasa toonud eraldatud ja ajapikku hääbuvad populatsioonid. Kiiremini soojenev ja hapnikuvaesem vesi ei sobi külmaveelistele ja hapnikulembestele liikidele. Eriti paisjärve alguses kogunevad setted ja toitained, mis tingib perioodilise puhastusvajaduse. «Paisud ja paisjärved pole kestlikud ja on ökoloogilises mõttes väga kallid pidada. Kes on valmis selle eest maksma?» küsis ta.