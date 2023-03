Valgamaa lühiuudised

Aprilli lõpuni on avatud Tõrva valla erateede remondi- ja ehitustööde toetuse taotlusvoor, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel.

Toetuse suurus on kuni 50 protsenti tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot ühe eratee kohta aastas. Toetust saab taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel või asukoht äriregistri andmetel on Tõrva vald ja kes omab valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel.

Mumm on lõpetanud Eesti maaülikooli, kus ta sai magistrikraadi rakendusbioloogia erialal. Talle on oluline lüüa ninanipsu levinud arvamusele, et ametnikud on aeglased ega aita inimesi.