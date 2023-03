Ministeerium soovib hüvitada ajateenijatele kodulaenu intressikulu

Kaitseminister Hanno Pevkur esitas rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks seaduse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta riigieelarvest ajateenijale eluasemelaenu intresside ulatuses hüvitist, et kaotada ebaõiglane olukord, kus ajateenija ei saa endast mitteolenevatel põhjustel täita panga ees võetud kohustust pelgalt seetõttu, et ajateenijale makstav tasu pole selleks piisav.

Ajateenijate seas igal aastal tehtavast rahulolu-uuringust nähtub, et maksekohustused ja laenud on üks peamisi põhjusi, miks ajateenistusest üritatakse kõrvale hoida või tullakse vastumeelselt, sest ajateenistuse tõttu vähenenud sissetulekust ei ole võimalik tasuda eluasemelaenu ja sellega kaasnevaid intresse, selgub eelnõu seletuskirjast.

Keskmiselt on kaitseministeeriumi andmetel eluasemelaen 1 protsendil ajateenijatest. Eesti Panga statistika kohaselt on 2022. aasta keskmine eluasemelaenu jääk 52 996 eurot ja keskmine intress 2,4 protsenti.

Eluasemelaenude puhul ei ole ajateenistuses viibimise ajal maksepuhkust seaduse tasandil ette nähtud, küll aga on krediidiasutused võimaldanud võtta maksepuhkust laenu põhiosa tagasimaksetele, kuid intresside maksmise kohustus jääb maksepuhkuse perioodil siiski alles. Ministeerium toob välja, et maksepuhkuse taotlemise tingimused on krediidiasutustes aga erinevad ning üldiselt paneb see laenusaaja tuleviku vaates ebasoodsamasse olukorda.