Kagu-Eestis on üle poole meetri lund

Võrumaal Tuulemäel on lund 61 sentimeetrit, Otepääl 51 sentimeetrit. Mitmes kohas on lund üle 30 sentimeetri. Jõgeval on lumekihi paksus 38 sentimeetrit, seal lähedal Toomal ja Viljandis 36 sentimeetrit ning Jõhvis 35 sentimeetrit. Lääne-Virumaal Tudus on lund 32 sentimeetrit ja Valgas 31 sentimeetrit.

Kõige vähem on lund Lääne-Eesti saartel. Ruhnus mõõdeti lumekihi paksuseks 5 sentimeetrit.

Kihnus on lund 11 sentimeetrit, Saaremaal 14-16 sentimeetrit ja Hiiumaal Ristnal 15 sentimeetrit.