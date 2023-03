Otepää tervisekeskus sai uue juhataja

Peale mõningast kaalumist otsustati edutada juhataja ametikohale sihtasutuse senine õendusjuht Krista Anton. Otsuse kasuks rääkis tema erialane haridus, teadmised ja pikaaegne töökogemus. Ta jätkab sihtasutuse juhataja ametikohal ka õendusjuhi kohustuste täitmist, teatas Otepää vallavalitsus.

Krista Anton on töötanud meditsiinivaldkonnas 34 aastat. 2013. aastal asus ta tööle Otepää tervisekeskusesse, neist viimased üheksa aastat on ta töötanud õendusjuhina. Õe kõrghariduse on ta omandanud Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Eriõe diplomiõppe terviseõe erialal läbis ta Tallinna tervishoiu kõrgkoolis 2016. aastal.

Tema kogemuste pagas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas on mahukas, mis on igati vajalik ka uues ametis, teatas vallavalitsus.

Krista Anton on pärit Valgamaalt, viimased 12 aastat on tema kodulinnaks Otepää.