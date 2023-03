USA sõdurid said Võrus missioonimedalid

«President Biden on ikka ja jälle lubanud, et USA seisab koos oma liitlastega, et kaitsta iga tolli NATO territooriumist – need sõjaväelased on selle lubaduse elav kehastus siin Eestis,» ütles USA suursaadik Eestis George P. Kent. «Oleme uhked, et seisame koos Eestiga ühiselt vastu igasugusele ohule, mis ähvardab meie ühist julgeolekut.»