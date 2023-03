Juhiloata mees sõitis ette peateel liikunud autole

Kokkupõrke järel paiskus Škoda kraavi ning kahjustada said mõlema masina esiosad.

Sõiduautode rehvid vastasid Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keiski sõnul nõuetele, juhid olid kained ning turvavööga kinnitatud. Sündmuskohal tuvastas aga politsei, et sõiduauto Audi juhil puudus juhtimisõigus, nimelt on see mehelt varasemate liiklussüütegude tõttu ära võetud.