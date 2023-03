Ukrainas hukkunud ohvitser käis äsja puhkuse ajal Eestis noori õpetamas

Ohvitser Ivo Jurak liitus mullu sügisel Ukraina võõrleegioniga ning hukkus teadaolevalt teisipäeval Donetski oblastis Bahmuti lähistel suurtükitules. Avalikkusele teadaolevalt on tegemist esimese täiemahulises Ukraina sõjas elu kaotanud eestlasega.

Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor Kaimo Vahtra nimetas Ivo Jurakit oma heaks kamraadiks ja ütles, et ei taha uudist veel lõpliku tõena võtta. «Mina isiklikult pole Ivot oma südames veel maha matnud, sest sõjas ning eriti lahinguväljal juhtub isikute tuvastamisel nii mõndagi,» sõnas Vahtra reede pärastlõunal.

«Kui see aga tõesti tõele vastab, siis oleme kaotanud väga hea ohvitseri ja Eesti kodaniku ning mina olen kaotanud väga hea sõbra,» sõnas Vahtra. «Ivo teadis ise väga täpselt, miks ta Ukrainasse läks. Kasutades tema sõnu: täna on meil seal lihtsam võidelda kui hiljem siin.»

Vahtra sõnul lähtus Jurak põhimõttest, mille kohaselt tuleb kasuta seda võimalust, mis meil täna on ning anda oma panus Ukrainas. «Teine põhjus oli saada Ukrainast kogemused, mida ta oli nõus siin jagama. Ta tuli puhkuse ajal kohe meile Eestisse appi, et anda edasi teadmisi, mida oli lahinguväljal kogenud.»

«Meie tutvus on pikaajaline ning oleme koos õpetanud noori, et nad oleksid valmis selleks, mis neid ees võib oodata,» rääkis Vahtra. Jurak käis tema sõnul detsembris-jaanuaris abis, et näidata ja õpetada Valgamaa noorkotkastele, kodutütardele ja lähimas tutvusringkonnas olevatele kaitseliitlastele seda, mida Ukrainas täna juba tehakse ja millele meil Eestis tasub tähelepanu pöörata.