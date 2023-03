«Emotsioonid on kirjeldamatud! See muudab täielikult minu maailma,» kinnitas Visnap. Laps pidi arstide hinnangul ilmavalgust nägema 24. veebruaril, aga tuli ilmale siiski alles 2. märtsil.

Visnap tunnistas, et lapse sünni ootus mõjutas ka tema kui sportlase sisehooaega, kuna lapse emal tekkisid raseduse ajal terviseprobleemid. «Selle tõttu kulges raseduse teine pool väga närviliselt. Kui võistlesin 18.–19. veebruaril Eesti meistrivõistlustel, olid mõtted mujal, et äkki-äkki tulebki nüüd täna laps. Vaatamata sellele suutsin püstitada 60 meetri jooksus halva stardi kiuste isikliku rekordi 6,79 ning tasuks tuli pronksmedal. See on ka Eesti kõigi aegade üheksas tulemus.»