Valgas läksid bussiajad pöördesse

Selle nädala alguseks sai probleem lahendatud. Nagu tõdes Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elisabeth Tõnisson, tegi selle kõrvaldamise lihtsamaks see, et õnneks polnud vutlarit lõhutud.

«Kui tähelepanelik kodanik märkab, et bussiaegade vutlarit on rikutud või on bussipeatuses muul moel vandaalitsetud, saab pöörduda Valga vallavalitsuse välitööde juhi Enno Kase poole. Kohe, kui tuleb märguanne, et midagi on lõhutud või kahjustatud, leitakse ka lahendus,» rõhutas Tõnisson. «Nii ka sellel korral − tegelesime probleemiga kohe, kui saime sellest teada.»