Purustatud tank jõuab Antslasse ja Valka

Tank oli Vabaduse väljakul kõigile vaatamiseks 2. märtsini. Enne jõudmist Eesti sõjamuuseumisse Viimsis pakuti seda ajutise eksponaadina mitmele omavalitsusele, kellest osa aga keeldusid sellest, nende seas Rakvere, Jõhvi, Narva ja Võru. Võru linnavõim tõi põhjuseks, et see tekitab inimestes vastakaid tundeid.

Antslasse ja Valka tank siiski jõuab. Antslas on see 14. märtsil kella 9–16. Pärast seda on tank neli päeva Valga militaarmuuseumis.