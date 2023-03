Mõnigi teise ringi pood näeb näguripäevi

Põlvas teise ringi kauplust Riidepood pidav Heldela Lehtla sõnas, et praegu on keerulised ajad. «Mitu poodi on juba uksed sulgenud, sest rahvas tellib riideid pigem internetist. Vanasti oli Põlvas üle kümne kasutatud rõivaste poe, aga nüüd alla viie,» lausus Lehtla, kes kauplust pidanud 15 aastat. Ostjate nappuse taga arvas ta olevat ka elukalliduse tõusu.

Lehtla sõnul oli kasutatud rõivaste kõrgaeg kümme aastat tagasi, ostjaid jagus ka veel viie aasta eest. «Praegu aga on küll niiviisi, et elekter on kallis, kaupagi on raskem leida ning tellimiskulud kasvanud. Ostetakse eelkõige naisteriideid ja kõige rohkem rahvast käib meil laupäeviti.» Ostjaid on aga siiski napilt ja sügisel plaanib poeomanik uksed sulgeda.