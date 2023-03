Talvepealinnas toidupoodi tulnud Otepää valla pensionär Jaan Rästa ütles esimese hooga, et tema on pettunud. Kohe kõiges.

Küll aga mainis ta samas, et kohustus sai täidetud ning valimas käidud. «Andsin hääle Eesti 200-le. No näis, ma ootan, kas nende lubadus tuleb või ei tule, aga... vaevalt,» kehitas ta õlgu. «Eesti 200 kohta ei ütle ma midagi, aga Kallas hakkab juba keerutama. See on see, mis ei meeldi.»