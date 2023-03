Kinoekraanile jõuab kaheksa lühifilmi

Konkursi eesmärk oli leida autorid, kes avavad Tartut ja Lõuna-Eestit kunstiliselt põnevaimal moel nõnda, et lühifilmid on omaette teosed, aga samas moodustavad ühtse kogumiku. Konkursile laekus 27 ideed Eestist ja 16 ideed välismaalt.

Läti lavastaja Viesturs Kairišs heidab oma filmis pilgu Piirissaare elule. Peipsi järvega on seotud ka Bulgaaria režissööri Andrey Paounovi film kalurite isetehtud masinatest ehk karakatitsatest. Animaator Ülo Pikkov jagab isiklikku perekonna lugu Petseri vanavanaema elusaatuse kaudu ning Jaan Tootsen äratab ellu mälestused ning lood lapsepõlve Võrumaalt.

Eva Kübara loo keskmes on sakslanna Hilda Ha, kes elab väikese lapsega Võrumaal metsa sees, voolava vee ja elektrita. Maria Aua lühifilmis on fookuses Tartu ja selle tühermaad, tühjad väljakud ning kõrvalised lobudikud. Rootsi-Taani režissööri Carl Olssoni filmi peategelased on Annelinna kortermaja elanikud ning nende identiteetide ja unistuste mitmekesisus. Läti filmitegija Andris Gauja film räägib teadusest ja teadlastest, tähistaevast ja limaseentest.