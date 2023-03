GALERII ⟩ Õpilasfirmad kogunesid Võrus kevadlaadale

«Laat oli väga edukas: kokku osales 29 mini- ja õpilasfirmat, kes said siit positiivseid kogemusi,» kinnitas Kaur. «Laadal liikus külastajaid hommikust peale ning mitmed firmad müüsid oma tooted maha juba enne laada lõppu. Paljud õpilasfirmad kinnitasid, et see oli nende seni edukaim laat.»