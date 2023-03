Mahetootmisega alustajad saavad esitada taotlusi

"Mahedana võib turustada tooteid üksnes ettevõtja, kellel on vastav tunnustus. Kõigil käesoleval aastal mahetootmisega alustada soovivatel ettevõtjatel avaneb võimalus oma tegevus registreerida ja saada vastav tunnustus," kommenteeris PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist Olvia Laur pressiteates.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) toetust taotlevad ettevõtjad ei pea PTA-le põldude andmeid esitama, kuna need on PRIA andmebaasides olemas ja PTA saab need sealt. PRIA-st toetust mittetaotlevad ettevõtjad peavad esitama kogu ettevõtte kasutuses olevate põldude andmed.