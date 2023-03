Lähipäevadel tuleb veel vähesel määral lumelisa

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi – sadu on seejuures tugev – ning tuiskab. Lääne poolt alates läheb sadu üle vihmaks. Kiilasjääoht on väga suur. Tuul pöördub kagust lõunasse ja edelasse kiirusega 7-12, puhanguti 17 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 22 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul -3 kuni +2 kraadi, hommikuks tõuseb +2 kuni +5 kraadini. Teisipäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 17 m/s, rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 3-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves. Sajab vihma, paiguti sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, hommikuks tugevneb edelatuul saartel ja läänerannikul 9-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 1-4 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati nõrka vihma, pärastlõunal Lääne-Eestis lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.