Laskesuusatamise föderatsiooni peasekretäri ametisse asub Mihkel Joosing

«Mihklil on laskesuusatamise ja spordijuhtimise alal väga mitmetahuline kogemus. Selline pagas on väga hea, et peasekretäri ametis alustada,» ütles eesootava juhivahetuse kohta Kärsna.

«Sportlase, treeneri ja korraldajana olen näinud ala võimalusi ning kitsakohti. Peasekretäri ametikoha pakkumise otsustasin vastu võtta sellepärast, et see on mulle väga südamelähedane töö,» ütles Joosing. «Minu suurim väljakutse on leida võimalusi, kuidas ELSF organisatsioonina saaks kõigile osapooltele veel paremaks partneriks. Tuleb luua lahendusi, et laskesuusatamine oleks Eestis jätkusuutlik, arenev ja tulemuslik talispordiala.»