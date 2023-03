Eesti kauba pealt teeniv pihkvalane aitab Vene armeel sõdida

«Lugupeetud kliendid. Liituge Pihkva vabatahtlike grupiga «Vene karu». Nende rühm kogub humanitaarabi Promešitsõ brigaadile. Administraatorid on nende poiste naised, kes on hetkel erioperatsioonil. Neil on vaja meie abi,» postitas VKontakte grupi «Kaubad Eestist» administraator pühapäeval ühes lingiga nimetatud grupile.