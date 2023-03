Kauksilased üritavad oma kooli päästa

Küsimusele, miks ärgati alles enne volikogu otsustavat hääletust, kostis pöördujate eestkõneleja Ragner Lõbu: «Lootsime, et vald pakub ise mõne lahenduse välja. Aga kui saime selgeks, et omavalitsuse ainuke soov on kool kinni panna, pakkusimegi välja kompromissi. Meie mõte on minna kokkuhoiupoliitikaga kaasa, koondades kõik Kauksile vajalikud asutused – kool, lasteaed, raamatukogu – ühte hoonesse. Külakeskuse maja aga võiks vald müüki panna.»