Koolides lõppesid rahuloluküsitlused

Küsitlustes osalenud haridusasutused saavad oma tulemuste kohta tagasisidet õppeaasta lõpuks. Kogutud infot on võimalik õppeasutusel kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevate sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.